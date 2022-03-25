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Мэр Бишкека прошел перепись населения

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров начал рабочий день с заполнения переписной анкеты. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По данным, переписчик с помощью специального приложения на смартфоне уточнил данные градоначальника, членов его семьи и жилищного фонда.

Эмилбек Абдыкадыров призвал горожан принять активное участие в переписи населения и отметил значимость масштабного мероприятия.

Напомним, с сегодняшнего дня стартует всеобщая перепись населения, которая продлится до 3 апреля 2022 года. Сроки проведения переписи утверждены постановлением кабмина КР.

Переписи подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда.

Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны, города, района.


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URL: https://www.vb.kg/415980
Теги:
перепись населения, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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