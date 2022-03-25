Разработан эластичный пластик, который позволяет крепить гаджеты к коже

Инженеры из Стэнфордского университета разработали дисплей из эластичных полимеров, который можно растягивать и сгибать. Данная полимерная пленка легко крепится к человеческой коже. Об этом сообщается на сайте вуза.

Устройство имеет максимальную яркость. Она минимум в два раза выше, чем у мобильного телефона. Добиться этого удалось благодаря наноструктурам SuperYellow, похожим на рыболовную сеть. Такое строение не препятствует потоку электричества, что является ключом к созданию яркого и гибкого дисплея.

Большинство светоизлучающих полимеров, которые распространены сейчас, являются жесткими и трескаются при растяжении. Ученые могут повысить их гибкость, добавив в них эластичные изоляционные материалы вроде резины. Но такие добавки снижают электропроводность, что требует использования опасно высокого напряжения для получения даже тусклого света.

Дисплей же, созданный по новой технологии, состоит из семи слоев. Два внешних инкапсулируют устройство, еще четыре – это слои электродов, а в центре находится светоизлучающий слой. Он может излучать желтый, красный, зеленый и синий свет.

Новая технология может применяться в носимых трекерах – полимерная пленка легко крепится к коже. Исследователи также предполагают, что ее можно использовать для создания изменяемых интерактивных экранов или даже трехмерных ландшафтов на карте.

"Представьте себе дисплей, на котором вы можете одновременно видеть и чувствовать трехмерный объект на экране. Это будет совершенно новый способ удаленного взаимодействия", - говорит инженер-химик из Стэнфордского университета Бао Чжэнань.