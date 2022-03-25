Депутат Франции Жак Мэр отметил положительную динамику в системе МВД КР

24 марта 2022 года в здании МВД состоялась встреча заместителя министра внутренних дел Эркебека Аширходжаева с депутатом Национального собрания Франции господином Жаком Мэром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, заместитель министра Эркебек Аширходжаев отметил, что в 2021 году в Кыргызстане принята новая Конституция, нормативные акты приводятся в соответствие с новой Конституцией, проводится полномасштабное реформирование государственного аппарата и правовой системы Кыргызстана. Также в рамках проводимой судебно-правовой реформы органы внутренних дел Кыргызской Республики находятся в процессе преобразования в орган, предоставляющий населению государственные услуги. Главный принцип форматирования органов внутренних дел – "милиция вне политики, милиция для народа".

Кроме того, заместителем министра было отмечено, что на сегодня милиция Кыргызстана отвечает современным демократическим требованиям открытости, доступности, социального партнерства, а также ставит обеспечение прав человека и оказание сервисных услуг населению приоритетными задачами органов внутренних дел.

В свою очередь господин Жак Мэр отметил положительную динамику роста демократических преобразований в Кыргызской Республике, а именно то, что правоохранительные органы обеспечивают всем гражданам Кыргызстана равные права и возможности в порядке, предусмотренном законом.

Вместе с этим Эркебек Аширходжаев подчеркнул, что международные обязательства, вытекающие из ратифицированных Кыргызстаном международных конвенций и договоров, в том числе из Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, определяют усилия Министерства внутренних дел.

В завершение встречи Эркебек Аширходжаев поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за внимание к ситуации в нашей стране и стремление к сотрудничеству в сфере защиты прав меньшинств, женщин и ликвидации всех форм дискриминации.