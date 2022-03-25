Погода
$ 92.00 - 93.47
€ 107.50 - 110.87

Депутат Франции Жак Мэр отметил положительную динамику в системе МВД КР

148  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

24 марта 2022 года в здании МВД состоялась встреча заместителя министра внутренних дел Эркебека Аширходжаева с депутатом Национального собрания Франции господином Жаком Мэром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, заместитель министра Эркебек Аширходжаев отметил, что в 2021 году в Кыргызстане принята новая Конституция, нормативные акты приводятся в соответствие с новой Конституцией, проводится полномасштабное реформирование государственного аппарата и правовой системы Кыргызстана. Также в рамках проводимой судебно-правовой реформы органы внутренних дел Кыргызской Республики находятся в процессе преобразования в орган, предоставляющий населению государственные услуги. Главный принцип форматирования органов внутренних дел – "милиция вне политики, милиция для народа".

Кроме того, заместителем министра было отмечено, что на сегодня милиция Кыргызстана отвечает современным демократическим требованиям открытости, доступности, социального партнерства, а также ставит обеспечение прав человека и оказание сервисных услуг населению приоритетными задачами органов внутренних дел.

В свою очередь господин Жак Мэр отметил положительную динамику роста демократических преобразований в Кыргызской Республике, а именно то, что правоохранительные органы обеспечивают всем гражданам Кыргызстана равные права и возможности в порядке, предусмотренном законом.

Вместе с этим Эркебек Аширходжаев подчеркнул, что международные обязательства, вытекающие из ратифицированных Кыргызстаном международных конвенций и договоров, в том числе из Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, определяют усилия Министерства внутренних дел.

В завершение встречи Эркебек Аширходжаев поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за внимание к ситуации в нашей стране и стремление к сотрудничеству в сфере защиты прав меньшинств, женщин и ликвидации всех форм дискриминации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415989
Теги:
МВД, Франция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  