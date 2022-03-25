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Глава Австрии поздравил президента КР с 30-летием дипотношений

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- Назгуль Абдыразакова
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Федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен направил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Отношения между нашими странами за прошедшие 30 лет развивались весьма положительно и дружески и характеризуются взаимным уважением и симпатией. Австрия и Кыргызская Республика также успешно взаимодействуют в различных областях на многостороннем уровне. Оба наших государства являются членами группы друзей горных стран, инициированной Кыргызстаном в рамках Организации Объединенных Наций в г. Нью-Йорк. В ноябре прошлого года вашу страну посетила большая австрийская делегация во главе с министром иностранных дел, при этом представители правительства и бизнеса основное внимание уделяли возможностям дальнейшего развития двусторонних экономических отношений.

Надеюсь, что в юбилейном году нам, совместными усилиями, удастся задать курс на дальнейшее расширение сотрудничества между нашими странами на политическом, экономическом, культурном и личностном уровне", - говорится в послании.

Александр Ван дер Беллен пожелал Садыру Жапарову личного благополучия и счастливого и успешного будущего Кыргызстану.


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URL: https://www.vb.kg/415990
Теги:
Австрия, президент, Кыргызстан, дипломатия
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