Экономист: Надеемся, что экономика КР в нынешней ситуации выстоит

Экономика и безопасность неразрывны. В нынешних условиях этого весьма актуально, особенно с учетом недавней трагедии в Казахстане. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил модератор мероприятия и директор Центра экспертных инициатив, политолог Игорь Шестаков.

Поэтому необходимо усиливаться в рамках организаций. Одной из ключевых является ШОС.

"И Казахстан - одна из ключевых стран в ШОС в нынешней ситуации, так как РФ - под санкциями, а Китай и Индия занимают в организации умеренную позицию. В любом случае переориентация на страны ШОС будет происходить. Например, многократно обсуждаемая тема строительства железной дороги была самой обсуждаемой, теперь она перешла в фазу реализации. И эти процессы будут усиливаться, поэтому и Кыргызстану необходимо пересматривать свои позиции по многим вопросам", - подчеркнул Шестаков.

При этом экономист Кубат Умурзаков отметил, что ШОС - организация "зонтичная", но вместе с ЕАЭС они запускают большое европейское пространство. И на нем необходимо реализовывать инвестиционные проекты и создавать трансграничные коридоры.

"В условиях меняющихся геополитической ситуации, противоречий между Россией и Западом, давлении США на Китай идёт ухудшение экономической ситуации. Кыргызстан, который завязан на экономике России - нашего самого главного стратегического партнера, также реагирует на происходящее. Плюс ко всему доллар начинает терять статус главной резервной валюты мира и подобные процессы продолжаются", - подчеркнул Умурзаков.

Кабмин КР разработал антикризисный план по спасению экономики и обеспечению продовольственной безопасности, отметил экономист.

"Но проблема в том, что этот план базируется на бюджете страны. А в нем возможны дальнейшие потери. Поэтому нынешняя антикризисная программа будет корректироваться с учётом дефицита бюджета. Но в любом случае будем надеяться, что экономика Кыргызстана сможет в этих условиях выстоять",- заключил Умурзаков.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".