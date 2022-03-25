Кыргызстан окончательно выиграл в международном суде спор по "Манас Банку"

23 марта текущего года Высший кассационный суд Франции вынес решение, поставившее точку в многолетнем споре, касающимся "Манас Банка", поддержав аргументы и позицию Кыргызской Республики и отклонив все жалобы, поданные со стороны Валерия Белоконя. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, основанием для такого решения послужило получение Белоконем выгоды от операций по отмыванию преступных доходов (в рамках деятельности указанного банковского учреждения).

Решение является окончательным, а требования Белоконя к Кыргызской Республике более не могут быть предъявлены в рамках иных судебных или арбитражных процедур.

Хронология разбирательства:

24 октября 2014 г. было вынесено арбитражное решение в разбирательстве между В. Белоконем и Кыргызской Республикой, в соответствии с которым республика была обязана выплатить более 16 миллионов долларов США за якобы незаконное, принудительное отчуждение имущества "Манас Банка", принадлежавшего г-ну Белоконю.

21 февраля 2017 года данное арбитражное решение было отменено, поскольку суд пришел к выводу, что оно противоречит международному публичному порядку Франции, согласно которому борьба с международным отмыванием доходов, полученных преступным путем, наряду с другими финансовыми преступлениями, является одним из важнейших элементов международного публичного порядка.

В течение 2021-2022 гг. В. Белоконь попытался обжаловать решение Парижского суда в Кассационном суде Франции и восстановить юридическую силу арбитражного решения против Кыргызской Республики.

Кассационный суд Франции рассмотрел дело об обжаловании решения Парижского суда и в своем решении от 23 марта 2022 года полностью подтвердил правильность решения Апелляционного суда Парижа в пользу Кыргызстана от 21 февраля 2017 г.