В КР электронная запись в первый класс начнется 11 апреля

В Кыргызстане электронная запись в первый класс на 2022/2023 учебный год начнётся 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, ссылаясь на Минобразования.
По ее данным, запись пройдёт на сайте: mektep (ссылка будет активна 11 апреля. - Примеч.ред.) по графику:
- С 9.00 часов утра 11 апреля до 9:00 часов 27 июня – по юридическому месту проживания;
- С 9:00 часов 27 июня до 10:00 часов 10 августа – по фактическому месту проживания.
Отметим, без наличия документов, удостоверяющих личность родителей/ законных представителей, подающих заявку (паспорт, свидетельство о рождении ребенка), персонального идентификационного номера родителя/ законного представителя и ребенка зарегистрировать ребенка в 1-й класс невозможно.
До 11 апреля 2022 года родителям/законным представителям необходимо подготовить:
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- персональный идентификационный номер (ПИН – 14-значный идентификационный номер, который указан в паспорте родителя/ законного представителя и ребенка. В случае его отсутствия необходимо обратиться в центр обслуживания населения по месту жительства (ЦОН).
- проверить наличие адреса регистрации на электронном портале Государственной регистрационной службы.
Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих льготных категорий граждан:
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику и имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки;
- дети учителей и штатных сотрудников школ, проработавших в данной общеобразовательной организации не менее одного года по состоянию на 15 сентября текущего года.
До 11 апреля 2022 года действующим военнослужащим, этническим кыргызам, имеющим статус кайрылманов, учителям и штатным сотрудникам школ дополнительно нужно подготовить справку с места работы (на момент регистрации ребенка в школу).
После получения уведомления о приеме ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан в срок с 1 августа по 10 сентября предоставить в школу следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность ребенка и одного из родителей/ законных представителей - свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей, заверенные нотариально;
- оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (установленной формы);
- оригинал медицинской справки о полученных прививках (установленной формы);
– фотография ребенка размером 3x4 см.
В случае не предоставления документов в срок с 1 августа по 10 сентября текущего года ребенок в школу не зачисляется.
Мэрия Бишкека просит быть внимательными при оформлении ребенка в школу и следовать порядку и подготовки перечня документов.