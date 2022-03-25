В КР электронная запись в первый класс начнется 11 апреля

В Кыргызстане электронная запись в первый класс на 2022/2023 учебный год начнётся 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, ссылаясь на Минобразования.

По ее данным, запись пройдёт на сайте: mektep (ссылка будет активна 11 апреля. - Примеч.ред.) по графику:

- С 9.00 часов утра 11 апреля до 9:00 часов 27 июня – по юридическому месту проживания;

- С 9:00 часов 27 июня до 10:00 часов 10 августа – по фактическому месту проживания.

Отметим, без наличия документов, удостоверяющих личность родителей/ законных представителей, подающих заявку (паспорт, свидетельство о рождении ребенка), персонального идентификационного номера родителя/ законного представителя и ребенка зарегистрировать ребенка в 1-й класс невозможно.

До 11 апреля 2022 года родителям/законным представителям необходимо подготовить:

- паспорт;

- свидетельство о рождении ребенка;

- персональный идентификационный номер (ПИН – 14-значный идентификационный номер, который указан в паспорте родителя/ законного представителя и ребенка. В случае его отсутствия необходимо обратиться в центр обслуживания населения по месту жительства (ЦОН).

- проверить наличие адреса регистрации на электронном портале Государственной регистрационной службы.

Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих льготных категорий граждан:

- дети военнослужащих по месту жительства их семей;

- дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику и имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки;

- дети учителей и штатных сотрудников школ, проработавших в данной общеобразовательной организации не менее одного года по состоянию на 15 сентября текущего года.

До 11 апреля 2022 года действующим военнослужащим, этническим кыргызам, имеющим статус кайрылманов, учителям и штатным сотрудникам школ дополнительно нужно подготовить справку с места работы (на момент регистрации ребенка в школу).

После получения уведомления о приеме ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан в срок с 1 августа по 10 сентября предоставить в школу следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность ребенка и одного из родителей/ законных представителей - свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей, заверенные нотариально;

- оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (установленной формы);

- оригинал медицинской справки о полученных прививках (установленной формы);

– фотография ребенка размером 3x4 см.

В случае не предоставления документов в срок с 1 августа по 10 сентября текущего года ребенок в школу не зачисляется.

Мэрия Бишкека просит быть внимательными при оформлении ребенка в школу и следовать порядку и подготовки перечня документов.