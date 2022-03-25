Рахимов: ШОС после вступления Индии и Пакистана стала сильно размываться

Кыргызстан - объект геополитики, это даёт возможность выстраивать и формировать необходимые для нас концепции. И в этом ключе республике надо не ждать, а работать на опережение, чтобы получить выгоды от ситуации. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил экономист Кубат Рахимов.

По его словам, надо пересмотреть те ниши, в которых можно реализоваться.

"И наше будущее будет зависть от того, найдём ли мы эти ниши или нет. Мы должны отключить эмоции и включить рациональное мышление, искать национальные интересы. Поэтому в нынешнем кризисе нам надо уметь отделить зёрна от плевел", - подчеркнул Рахимов.

Что касается ШОС, то, по словам экономиста, после вступления в организацию Индии и Пакистана она стала сильно размываться.

"В итоге происходит размягчение. Формат "пятерки" был более эффективным. Сейчас же организация нуждается в преобразовании",- добавил Кубат Рахимов.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".