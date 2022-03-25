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Создан государственный историко-культурный музей-заповедник "Өзгөн"

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- Назгуль Абдыразакова
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Создан государственный историко-культурный музей-заповедник "Өзгөн". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Решение о создании историко-культурного музея-заповедника "Өзгөн" принято в целях сохранения и развития объектов историко-культурного наследия.

Отметим, что до настоящего времени Узгенский археолого-архитектурный комплекс находился в ведении Национального историко-археологического комплекса "Сулайман-Тоо", что в определенной степени мешало его развитию.

Напомним, что городище средневекового Узгена состоит из цитадели (Орто-Коргон или Узген-3), наиболее ранней и укрепленной части города, в которой располагалась резиденция правителя и трех шахристанов (Узген-1, 2, 4), являющихся территорией городов, расположенных на северном берегу реки Кара-Дарьи. Город возник в VII - VIII веках и в X веке стал столицей западной части государства Караханидов, после существовал до XVI века.

"Государственный историко-культурный музей-заповедник "Өзгөн", на территории которого находятся уникальные памятники истории и культуры Центральной Азии, такие как три мавзолея, минарет и остатки трех шахристана, создан для того, чтобы сохранить эти объекты для будущих поколений и включить их в оборот туризма", - говорится в сообщении кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/415997
Теги:
туризм, Узгенский район, кабмин
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