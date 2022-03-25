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Представители отрасли объяснили рост цен на офисную бумагу

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- Наталья Крайнова
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В России два крупных производителя офисной бумаги - Монди СЛПК (бумага "Снегурочка") и Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат (SvetoCopy) не повышали цены на свою продукцию, - заявили их представители "Известиям". В то же время стоимость бумаги в рознице за последнее время выросла минимум в три раза - в среднем с 600 до 2 тысяч рублей за стандартную упаковку в 500 листов.

"Текущая ситуация с резким повышением цен может быть связана с дисбалансом спроса и предложения", - отметили на Светогорском ЦБК.

Повышенный спрос на бумагу мог возникнуть после появления информации о дефиците отбеливателя. Он закупается преимущественно в Европе. Зарубежные компании не отказались от поставок, но нарушение логистических цепочек привело к риску недостатка продукции, а последовавший за этим ажиотажный спрос стимулировал подъем цен, рассказал "Известиям" исполнительный директор Ассоциации канцелярского рынка Дмитрий Долгов.

"Индивидуальные предприниматели начали повышать стоимость бумаги до космических значений, вплоть до 10 тыс. рублей за упаковку. Но торговые сети также адаптировались под условия рынка, и это закономерный процесс", - рассказал Дмитрий Долгов.

Минпромторг в ответ на запрос "Известиям" заявил, что ситуация должна стабилизироваться в течение недели.

"Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/415998
Теги:
Россия, цены, дефицит
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