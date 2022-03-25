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"Вечерний Бишкек" скорбит по поводу кончины коллеги – Натальи Ли

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- ВБ
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Коллективы ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рубикон" глубоко скорбят по поводу безвременной кончины сотрудницы газеты "Вечерний Бишкек" - корректора Натальи Ивановны Ли.

Выпускница Киргизского государственного университета имени 50-летия СССР, филолог, преподаватель русского языка и литературы, она трудилась в нашей газете без малого четверть века. Наталья Ли пришла в редакцию в 1998 году и осталась преданной ей до конца. Она была профессионалом своего дела, человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом.

Наталья Ивановна скончалась на своем рабочем месте с ручкой и газетной полосой в руках, вычитывая материалы, которые уже через несколько часов должны были отправиться в типографию. Любимая горожанами "Вечерка" вышла в срок. Жители столицы сегодня вновь прочли в ней последние новости и интересные репортажи. Сама же Наталья Ивановна этот номер, увы, уже не увидит.

Сотрудники газеты "Вечерний Бишкек", интернет-редакции vb.kg и рекламного центра выражают искренние соболезнования дочерям Натальи Ли - Вере и Надежде, родным и близким, друзьям, всем, кто знал и любил нашу коллегу. Мы скорбим вместе с вами. Разделяем боль и горечь этой невосполнимой утраты.


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URL: https://www.vb.kg/415999
Теги:
Вечерний Бишкек, некролог
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