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МВД КР совершенствует электронные госуслуги

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- Назгуль Абдыразакова
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В настоящее время сетью многофункциональных центров МВД КР по предоставлению государственных услуг охвачены практически все районы и города Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на сегодняшний день по республике открыто 7 Центров (в ГУВД Чуйской, УВД Жалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей) и 31 Пунктов (ОВД Жайыльского, Ала-Букинского, Токтогульского, Алайского, Кара-Кульжинского, Ноокатского, Узгенского, Кадамжайского, Лейлекского, Кочкорского, Ак-Талинского, Ат-Башинского, Жумгальского, Иссык-Кульского, Джеты-Огузского, Тонского, Ак-Суйского, Тюпского, Кара-Буринского, Манасского, Бакай-Атинского, Таласского, Ноокенского, Араванского, Тогуз-Тороуского районов, в ОВД городов Токмок, Каракуль, Таш-Кумыр, Кызыл-Кия, Сулюкта, Балыкчи) предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна".

В центрах выдаются справки о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызской Республики, а также принимаются и выдаются документы, разрешающие приобретение, ношение и хранение оружия; разрешения на сопровождение и перевозку специальными автомашинами опасных и взрывчатых грузов. В ЦПГУ ГУИТ МВД предоставляются также услуги по апостилированию документов.

Государственные услуги в виде выдачи справки о привлечении лица к уголовной ответственности, наличии либо отсутствии судимости на территории Кыргызстана предоставляются также в электронном формате через государственный портал электронных услуг.

Кроме этого в ГУ "Унаа", перешедшем в ведение МВД КР в декабре 2021 года, предоставляются услуги в электронном формате через государственные порталы. Граждане могут воспользоваться онлайн услугой с помощью портала электронных услуг для получения выписки о наличии транспортного средства, для проверки на наличие транспортного средства, проверки на действительность водительского удостоверения национального образца, проверки документов о регистрации транспортного средства, самоходной транспортной машины и оборудования на действительность.

Кроме этого раздел Carcheck позволяет получить актуальную информацию об автомобиле, в том числе предоставляются сведения о транспортном средстве, о наличии обременений и периоды владения по госномеру.

МВД в настоящее время проводит работу по совершенствованию и расширению предоставления государственных услуг, в том числе, оказываемых в электронном формате.


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URL: https://www.vb.kg/416000
Теги:
МВД, Кыргызстан, Документ
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