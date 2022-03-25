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Токон Мамытов: Уход из ОДКБ для Кыргызстана будет неверным шагом

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- Виктория Гунгер
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Уход из ОДКБ для Кыргызстана будет неверным шагом. Другой подобной организации для него нет. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил экс-омбудсмен Токон Мамытов.

По его словам, Кыргызстан не такой разрекламированный бренд, чтобы стояли в очереди те, кто хочет принять его в организации по безопасности.

"Однако январские события в Казахстане не только показали эффективность, но и показали необходимость его модернизации. Это должна стать не организация, проводящая учения, а реальная сила противостоянию угрозам",- подчеркнул Мамытов.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".


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URL: https://www.vb.kg/416001
Теги:
ОДКБ, Токон Мамытов, Кыргызстан
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