Кыргызстану нужно создать лоббистские группы в крупных странах

Кыргызстану нужно создавать лоббистские группы в крупных странах: России, Китае, Казахстане и других. А затем работать в этом направлении. Вот только неясно: справятся ли с этим наши чиновники. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил политический обозреватель Александр Ильяев.

По его словам, если раньше ШОС была чисто декларативной организацией, то сейчас она входит в активную фазу и будет, возможно, не только экономическим, но и военно-политическим союзом.

"В ШОС начнётся создание валютной зоны рубля и юаня. КР уже интегрирован в эту систему. Конечно, пока не понятно, будет ли цифровой сом, но цифровой юань точно. И важно в этой ситуации верно сориентироваться",- подчеркнул Ильяев.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".