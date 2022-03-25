Кудайберген Базарбаев встретился с руководителями агентств ООН

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев обсудил вопросы планирования и проведения совместной оценки системы социальной защиты населения на соответствие международным стандартам с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике госпожой Кристин Жольм, временно исполняющим обязанности странового директора ВПП (Всемирной продовольственной программы) ООН в Кыргызской Республике Рам Сараванамутту, а также с другими представителями агентств ООН в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Необходимость оценки системы социальной защиты населения заключается в улучшении адресности и эффективности оказания социальных услуг. Основная цель - это усиление социальной поддержки уязвимых слоев населения для смягчения эффекта возможных потрясений, шоков и принятия своевременных антикризисных мер. На сегодня очень важно также внедрение новых активных мер, направленных на стимулирование мало обеспеченных и мало имущих семей к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации", - сказал министр.