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Пользователи сельхозугодий на три года освобождены от земельного налога

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- Назгуль Абдыразакова
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Фермеры и крестьянские хозяйства на три года освобождены от уплаты налога за пользование сельскохозяйственными угодьями. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в соответствии с постановлением кабмина от 11 марта 2022 года с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года ставка налога за пользование сельскохозяйственными угодьями установлена в размере ноль (ноль) процентов.

Решение принято в рамках реализации Указа президента КР "О мерах по поддержке субъектов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью" и является одной из действенных мер государственной поддержки и стимулирования сельских товаропроизводителей.


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URL: https://www.vb.kg/416004
Теги:
сельское хозяйство, налоги в Кыргызстане, фермеры
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