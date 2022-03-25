Пользователи сельхозугодий на три года освобождены от земельного налога

Фермеры и крестьянские хозяйства на три года освобождены от уплаты налога за пользование сельскохозяйственными угодьями. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в соответствии с постановлением кабмина от 11 марта 2022 года с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года ставка налога за пользование сельскохозяйственными угодьями установлена в размере ноль (ноль) процентов.

Решение принято в рамках реализации Указа президента КР "О мерах по поддержке субъектов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью" и является одной из действенных мер государственной поддержки и стимулирования сельских товаропроизводителей.