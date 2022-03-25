Посол КР в Венгрии вручил верительные грамоты президенту Венгрии

23 марта 2022 года чрезвычайный и полномочный посол КР в Венгрии Талантбек Кушчубеков вручил верительные грамоты президенту Венгрии Яношу Адеру. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, после церемонии вручения верительных грамот во дворце Шандор состоялась двусторонняя встреча посла Кушчубекова с президентом Яношом Адером, в ходе которой стороны обсудили ряд важных вопросов двусторонней повестки кыргызско-венгерского сотрудничества и стратегического партнерства.

Посол передал президенту Венгрии Яношу Адеру теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Посол Кушчубеков отметил, что в этом году Кыргызстан и Венгрия будут праздновать 30-летие установления дипломатических отношений. В этой связи была достигнута договоренность о проведении в юбилейном году совместных мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление и поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Венгрией, в частности, организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, проведении мероприятий экономического и культурно-гуманитарного характера, лекций, а также круглых столов.

Президент Венгрии был подробно проинформирован о завершении всех политических процессов в Кыргызской Республике, в том числе об итогах прошедшего референдума 11 апреля 2021 года по принятию новой редакции Конституции Кыргызской Республики, а 28 ноября 2021 года парламентских выборов.

Кроме того, Кушчубеков отметил, что в текущем году кыргызская сторона ожидает с государственным визитом в Кыргызскую Республику премьер-министра Венгрии Орбана.

Выразив признательность за теплые слова от имени президента Кыргызстана, президент Венгрии попросил в свою очередь передать Садыру Жапарову самые теплые и дружественные слова приветствия, а народу Кыргызстана свои наилучшие пожелания мира и процветания. Президент Венгрии пожелал послу успехов в предстоящей ответственной работе во имя дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства Кыргызстана и Венгрии.

Вместе с тем посол Кушчубеков принял участие в церемонии возложения венков на площади героев.