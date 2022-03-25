Погода
$ 92.00 - 93.47
€ 107.50 - 110.87

Всемирный банк начал спасать носорогов

188  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирный банк начал спасать черных носорогов из Южно-Африканской Республики (ЮАР), находящихся под угрозой исчезновения - организация выпустила первую в мире партию облигаций для охраны дикой природы. Об этом сообщает lenta.ru.

С помощью ценных бумаг удалось собрать 150 миллионов долларов, которые пойдут на восстановление популяции вымирающего вида. Доход инвесторов будет зависеть от темпов прироста численности носорогов в южноафриканском национальном парке Аддо и заповеднике Грейт-Фиш-Ривер. В случае успеха программы через пять лет покупатели облигаций получат от 3,7 до 9,2 процента прибыли.

Черные носороги обитают только в Африке, около половины из них - в ЮАР. С 1970-х до 1990-х года популяция данного вида сократилась на 96 процентов, до 2500 особей. Согласно данным некоммерческой организации Save The Rhino International, это связано с высоким спросом на рога таких животных на Ближнем Востоке и в Китае. Через несколько лет численность черных носорогов удалось увеличить до 5500.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416009
Теги:
Всемирный банк, экология, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  