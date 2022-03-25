Всемирный банк начал спасать носорогов

Всемирный банк начал спасать черных носорогов из Южно-Африканской Республики (ЮАР), находящихся под угрозой исчезновения - организация выпустила первую в мире партию облигаций для охраны дикой природы. Об этом сообщает lenta.ru.

С помощью ценных бумаг удалось собрать 150 миллионов долларов, которые пойдут на восстановление популяции вымирающего вида. Доход инвесторов будет зависеть от темпов прироста численности носорогов в южноафриканском национальном парке Аддо и заповеднике Грейт-Фиш-Ривер. В случае успеха программы через пять лет покупатели облигаций получат от 3,7 до 9,2 процента прибыли.

Черные носороги обитают только в Африке, около половины из них - в ЮАР. С 1970-х до 1990-х года популяция данного вида сократилась на 96 процентов, до 2500 особей. Согласно данным некоммерческой организации Save The Rhino International, это связано с высоким спросом на рога таких животных на Ближнем Востоке и в Китае. Через несколько лет численность черных носорогов удалось увеличить до 5500.