Россия собралась выйти из соглашения о пенсиях в СНГ

С 1 января 2023 года Россия собирается выйти из Соглашения о гарантиях прав граждан - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанное в 1992 году. Об этом со ссылкой на соответствующий документ и комментарии двух источников пишет РБК.

В пояснительной записке указано, что соглашение позволяло учитывать интересы поколений граждан, имеющих стаж работы в СССР, но с даты его подписания прошло уже 30 лет.

За это время участники соглашения изменили свои пенсионные системы, перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому, отмечают авторы документа, принятые на тот момент положения уже не соответствуют новой идеологии и основополагающим принципам.

Законопроект о денонсации согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом России, Минфином, государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой.

Одним из аргументов для его принятия названа нагрузка на российский бюджет. Ведь рост миграционных потоков в России приводит к тому, что выплачивать пенсии приходится гражданам, имеющим минимальный стаж работы в СССР и не внесшим вклада в развитие России. Однако заработок, полученный на территории стран СНГ, рассматривается как полученный в России заработок с переводом в рубли.