МВД КР провел около 10 тысяч разъяснительных работ по расточительству

Сотрудниками МВД на регулярной основе ведётся разъяснительная работа по недопущению чрезмерного расточительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным на сегодняшний день проведено в этом направлении около 10 тысяч мероприятий (9 358 мероприятий).

"Хотелось отметить, что гражданское население отнеслось с понимание и полностью поддерживает инициативу президента, говоря, что расточительство негативно сказывается на социально-экономической жизни людей", - говорится в сообщении министерства.