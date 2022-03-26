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МВД КР провел около 10 тысяч разъяснительных работ по расточительству

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками МВД на регулярной основе ведётся разъяснительная работа по недопущению чрезмерного расточительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным на сегодняшний день проведено в этом направлении около 10 тысяч мероприятий (9 358 мероприятий).

"Хотелось отметить, что гражданское население отнеслось с понимание и полностью поддерживает инициативу президента, говоря, что расточительство негативно сказывается на социально-экономической жизни людей", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/416013
Теги:
МВД, население, президент, Кыргызстан
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