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Сотрудники КГМА создавали препятствия во время демонтажа ограждения

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице, в том числе освобождает город от незаконно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным инспекцией совместно с МП "Тазалык" начались работы по демонтажу ограждений КГМА им. И.Ахунбаева.

"Ранее инспекцией выдавались уведомления о добровольном демонтаж. К сожалению, это не было исполнено. Теперь в осуществлении в данной работы мэрия столкнулись с препятствиями со стороны представителей академии. Руководство поручила позвать студентов для препятствий муниципалитету срывая их от занятий. Демонтированные заборы будут на штрафбазе. Владельцы смогут забрать имущество после полной оплаты расходов демонтажа. В это же время КГУСТА им. Н.Исанова по улице Малдыбаева 34 б после уведомлений в добровольном порядке убирают ограждения. Их заборы останутся у них" – говорится в сообщении мэрии.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

По Свердловскому району:0705003137;

По Октябрьскому району: 0551551745;

По Первомайскому району:0555404818;

По Ленинскому району:0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/416015
Теги:
вуз, Бишкек, демонтаж, мэрия
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