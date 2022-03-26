Сотрудники КГМА создавали препятствия во время демонтажа ограждения

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице, в том числе освобождает город от незаконно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным инспекцией совместно с МП "Тазалык" начались работы по демонтажу ограждений КГМА им. И.Ахунбаева.

"Ранее инспекцией выдавались уведомления о добровольном демонтаж. К сожалению, это не было исполнено. Теперь в осуществлении в данной работы мэрия столкнулись с препятствиями со стороны представителей академии. Руководство поручила позвать студентов для препятствий муниципалитету срывая их от занятий. Демонтированные заборы будут на штрафбазе. Владельцы смогут забрать имущество после полной оплаты расходов демонтажа. В это же время КГУСТА им. Н.Исанова по улице Малдыбаева 34 б после уведомлений в добровольном порядке убирают ограждения. Их заборы останутся у них" – говорится в сообщении мэрии.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

По Свердловскому району:0705003137;

По Октябрьскому району: 0551551745;

По Первомайскому району:0555404818;

По Ленинскому району:0550070505.