Погода
$ 92.00 - 93.47
€ 107.50 - 110.87

Посол КР в Республике Корея вручила верительные грамоты Рю Джонг-Хёну

193  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В министерстве иностранных дел Республики Корея состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиды Исмаиловой с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Рю Джонг-хёном для вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, замминистра иностранных дел Рю Джонг-хён поздравил посла Аиду Исмаилову по случаю вступления в должность чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея и пожелал успехов и плодотворной работы.

В свою очередь посол А.Исмаилова, выразив благодарность за пожелания, отметила, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления всесторонних кыргызско-корейских отношений.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по дальнейшему укреплению и развитию отношений между двумя странами по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416018
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова, дипломатия, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  