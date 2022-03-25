Посол КР в Республике Корея вручила верительные грамоты Рю Джонг-Хёну

В министерстве иностранных дел Республики Корея состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиды Исмаиловой с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Рю Джонг-хёном для вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, замминистра иностранных дел Рю Джонг-хён поздравил посла Аиду Исмаилову по случаю вступления в должность чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея и пожелал успехов и плодотворной работы.

В свою очередь посол А.Исмаилова, выразив благодарность за пожелания, отметила, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления всесторонних кыргызско-корейских отношений.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по дальнейшему укреплению и развитию отношений между двумя странами по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.