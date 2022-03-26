Мамырбаева: Чрезмерное потребление соли увеличивает смертность от инфарктов

"В нашей стране сильны привычки, связанные с чрезмерным употреблением соли. Что еще раз подтвердили проведенные нами при поддержке ВОЗ исследования: национальные напитки и продукты, в том числе и домашнего приготовления, перенасыщены ею. Например, в одном литре таких напитках, как бозо, чалап и других содержится двадцать граммов соли. В то время как допустимая суточная доза не более пяти граммов, то есть человек только при употреблении напитка получает столько соли, сколько должен употребить в течение четырех дней. А помимо этого он ест и другие продукты и опять с высоким содержанием соли. Тем самым он постепенно, вроде бы даже незаметно, губит свое сердце и организм в целом", - сказала в интервью VB.KG доктор медицинских наук, профессор КРСУ Турсун Мамырбаева.

Турсун Турганбаевна, почему именно сегодня стали акцентировать внимание на этой проблеме? С чем это связано?

- ВОЗ и наш Минздрав, кардиологи всегда говорили, что чрезмерное потребление соли вредно для организма. Мировой наукой это уже доказано. Это, как я уже сказала, подтверждают данные и наших исследований о том, какое количество соли потребляет наше население. И проведение Глобальной недели по осведомленности о снижении потребления соли под девизом "Измени свою привычку - сократи потребление соли!", которая недавно закончилась по всему миру, особенно актуальна для нашей страны.

Исследование проводилось не только по содержанию соли в блюдах общественного питания, но и в тех продуктах, которые мы готовим дома. Причем именно в тех блюдах, которые популярны у нас в стране, например, самсы, ашлям-фу, морковный салат и другие. Результаты оказались неожиданными, если не сказать просто шокирующими для нас, хотя мы знали, что наше население, можно сказать, злоупотребляет этим продуктом. Тем не менее я, как специалист по питанию, не ожидала, что они будут такими угрожающими для здоровья нашего народа. Например, исследования на соль только одной порции лагмана, приготовленного в сети общественного питания, показали, что в нем содержится суточная ее доза. Помимо этого вместе с лагманом кто-то еще ест хлеб, салаты, другие блюда. А если учесть, что люди едят как минимум три раза в день, то выходит, что жители в три-четыре раза превышают суточную дозу натрия хлора. Поэтому этот вопрос стал еще более актуальным.

В чем конкретно опасность переизбытка соли для каждого из нас?

- Основная опасность чрезмерного потребления соли – это артериальная гипертензия. Помимо наследственной предрасположенности, стрессов, курения, алкоголя, малоподвижного образа жизни, к ней приводит и избыточное количество соли в организме. Она имеет свойство накапливать воду в нашем организме, а увеличенный давящий объем жидкости провоцирует повышенное давление. Гипертонию по-другому называют еще тихим убийцей. Если не взять ситуацию под контроль, то заболеваемость и смертность в нашей стране будут только увеличиваться. Давление бьет по основным органам-мишеням в организме. Это почки, сердце, сосуды, сетчатка глаза, головной мозг. В итоге повышается риск инсультов, по количеству которых наша страна, можно сказать, в списке лидеров в Европейском регионе. А смертность в Кыргызстане от инфарктов занимает едва ли не половину из общего показателя смертности от всех болезней. Немало у нас больных и с почечной недостаточностью, болезнями глаз и другими серьезными недугами.

Уменьшение потребления соли в разы снизит количество сердечно-сосудистых заболеваний и предотвратит случаи преждевременной смертности. Но не надо забывать, что надо употреблять только йодированную соль.

Возможно ли контролировать приготовление блюд на предмет соли в общественном питании? Как заставить владельцев кафе, поваров придерживаться здорового питания?

- Во многих странах мира разрабатывается специальная политика по нормам соли в блюдах в сфере общественного питания, при промышленном производстве продуктов. У нас пока законодательно трудно регулировать эту проблему. Хотя в Техническом регламенте по содержанию соли в продуктах промышленного производства, который работает на территории всех стран ЕАЭС, оговорено, какое количество соли допустимо. И думается, можно применить этот регламент и к системе общественного питания, при выпечке, например, хлеба в нашей стране. В Техрегламенте есть законодательное обоснование. Но, как всегда, у нас страдает исполнение законов, правил, требований.

Как сказала VB.KG Алина Алтымышева, национальный сотрудник странового офиса ВОЗ в КР, над проблемой политики по ограничению соли в продуктах промышленного производства они будут работать. В других странах имеется госрегулирование содержания соли в промышленно производимых продуктах. По ее словам, когда зарубежные коллеги видят на столах наших кафе и ресторанов соль и сахар, они бывают крайне удивлены: как вредные для организма продукты стоят в свободном доступе. Поэтому в первую очередь надо убрать со столов все солонки. Это вовсе несложно.

В рекомендуемых пяти граммах соли достаточное ли количество необходимого нам йода?

- Если мы будем употреблять допустимое количество соли – 5 граммов в сутки (маленькая ложка без верха), то этого достаточно, чтобы обеспечить потребность человека и в йоде. В 2021 году были проведены исследования по йодированной соли, результаты его мы получим примерно в конце лета. Тогда будем точно знать, каково качество йодированной соли в нашей стране, уровень заболеваний, распространенных у нас из-за недостатка йода в организме.

И когда мы получим эти результаты, то повторно вернемся к этому вопросу. Минздрав планирует пересмотреть дозу йода в одном килограмме соли. Надо найти баланс, чтобы люди получали достаточное его количество и не злоупотребляли солью. Это все должно основываться на научных исследованиях, - отметила доктор медицинских наук Турсун Мамырбаева.

Турсун Турганбаевна, но и отказ от соли тоже вреден. Чем?

- Натрий хлор в организме, конечно, необходим, чтобы поддерживать нормальное давление, чтобы нормально происходили все биопроцессы в нашем организме. Когда натрия не хватает, то начинается обезвоживание организма. Как известно, все реакции в нем происходят в водной среде. Если соли не хватает, то продукты до конца не расщепляются. И организм сам себя будет отравлять. Это скажется на снижении давления. Поэтому так важен баланс.

Как добавила VB.KG врач Республиканского центра укрепления здоровья Марина Дуйшенкулова, можно вместо соли добавлять для вкуса лимонный сок, приправы, пряности, перец. И помнить, что после 45 лет чувствительность языка к соли снижается. Это важно знать, чтобы не пересалить хотя бы домашнюю еду.

И потом, все-таки каждый человек должен твердо усвоить, что излишек соли вреден для его здоровья и надо максимально ограничить ее количество, изучать на этикетке продукта перед покупкой, сколько в нем натрия хлора.