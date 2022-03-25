В муниципалитете Бишкека кадровые перестановки

В муниципалитете столицы произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, вице-мэром города Бишкека назначен Ырсалиев Жамалбек Самарбекович. Должность главы Первомайского района занял Сазыкулов Максатбек Шекербекович.

Руководителем аппарата в порядке ротации с должности эксперта отдела экспертизы решений президента и кабинета министров управления по подготовке решений президента и кабинета министров управления назначен Садырбеков Азиз Садырбекович.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.