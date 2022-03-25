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В муниципалитете Бишкека кадровые перестановки

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- Назгуль Абдыразакова
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В муниципалитете столицы произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, вице-мэром города Бишкека назначен Ырсалиев Жамалбек Самарбекович. Должность главы Первомайского района занял Сазыкулов Максатбек Шекербекович.

Руководителем аппарата в порядке ротации с должности эксперта отдела экспертизы решений президента и кабинета министров управления по подготовке решений президента и кабинета министров управления назначен Садырбеков Азиз Садырбекович.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.


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URL: https://www.vb.kg/416022
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек
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