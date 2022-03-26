Куда обратиться если не работает ночное освещение в Бишкеке?

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" продолжает работу по модернизации сетей наружного освещения в жилых массивах столицы. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, наружное освещение проведено в жилом массиве "Ак-Босого" на улицах: Профессора Зимы, Чуй 1, Чуй 4, Чуй 5,Чуй 22, Чуй 22, Чуй 29,Чуй 31, Чуй 32, Чуй 53, Чуй 54, Чуй 55, Чуй 57, Чуй 57,Чуй 61.

Дорогу жителям освещают 144 светодиодных светильника, для которых установлено столько же кронштейнов и протянуто 9, 068 км линий воздушных электропередач СИП.

Также проведено освещение в жилых массивах Октябрьского района "Кок-Жар" и "Кара-Жигач" по улицам: Куйручук, Дордой, Исакеева, Торугарт, Бегматова. Для этого установили 13 опор наружного освещения, 52 светодиодных светильников, протянуто 1 тысяча 940 метров линий воздушных электропередач СИП.

Мэрия столицы просит обращаться горожан в случае сбоя уличного освещения по следующим номерам: (0312) 46-30-89, 57-63-51, также можно оставить заявку, написав через WhatsApp по номеру: 0777 902-115.