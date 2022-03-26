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В Бишкеке обсудили проблемные вопросы ЛОВЗ

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- Назгуль Абдыразакова
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В Первомайском акимиате состоялась встреча по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на встрече присутствовали вице-мэр столицы Виктория Мозгачёва, депутат ЖК КР Эльвира Сурабалдиева, представители министерств и ведомств, родители детей с ОВЗ.

Родители поднимали вопросы, связанные с качественным медицинским обслуживанием и образованием для детей с ОВЗ. Также затронуты программы методики обучения детей с ОВЗ, качества питания в спецшколах и школах интернатного типа, состояние спортзалов спецшкол, обеспечение школ психологами, направление детей с ОВЗ в спецшколы и другие.

По результатам обсуждения отмечено, что необходима синхронизация действий государственных и муниципальных органов.


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URL: https://www.vb.kg/416026
Теги:
дети, Бишкек, Депутат, ЛОВЗ, мэрия
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