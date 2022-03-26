Посольство Казахстана в КР посадит 30 деревьев в Бишкеке

В рамках празднования "Наурыз-мейрамы" - праздникам созидания и благоденствия, 26 марта в городском парке "Ынтымак - 2" состоится субботник, с участием коллектива посольства Казахстана в Бишкеке представителями ассоциации казахов Кыргызстана, при содействии столичной мэрии запланирована высадка деревьев разных пород (тридцать единиц: клён – 15 штук, ясень/черемуха – 9 штук, липа – 6 штук). Об этом сообщает посольство Казахстана в Кыргызстане.

По его данным, в мероприятии примут участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев и мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.