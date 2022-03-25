"Президент Жапаров лично протестировал бронированную машину "Тигр"" (видео)

Сегодня в столице состоялась масштабная передача специальной и военной техники. На средства из республиканского бюджета закуплено 50 новых КАМАЗов и 55 единиц бронетранспортеров "Тигр" для подразделений Погранслужбы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, опубликовав соответствующее видео.

"Также при содействии Всемирного Банка подразделениям МЧС переданы 58 единиц пожарных машин. За всю историю независимости в таком количестве на собственные средства новая военная техника закупается впервые, страна не видела такого обновления парка спец и военной техники.

Президент Жапаров, сев за руль, лично протестировал бронированную машину "Тигр"", - написал он.