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"Президент Жапаров лично протестировал бронированную машину "Тигр"" (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня в столице состоялась масштабная передача специальной и военной техники. На средства из республиканского бюджета закуплено 50 новых КАМАЗов и 55 единиц бронетранспортеров "Тигр" для подразделений Погранслужбы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, опубликовав соответствующее видео.

"Также при содействии Всемирного Банка подразделениям МЧС переданы 58 единиц пожарных машин. За всю историю независимости в таком количестве на собственные средства новая военная техника закупается впервые, страна не видела такого обновления парка спец и военной техники.

Президент Жапаров, сев за руль, лично протестировал бронированную машину "Тигр"", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/416030
Теги:
Погранслужба, Садыр Жапаров, Кыргызстан, Вооруженные силы
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