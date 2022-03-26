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Мурат Бейшенов: В экономическом и в плане безопасности нас волнует весна

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- Виктория Гунгер
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Уроки январской трагедии в Казахстане забывать нельзя. Эти беспорядки однозначно были запланированными, ими руководили. Это говорят и казахстанские силовики. И хотя те, кто стоял за беспорядками, сейчас скрываются, у них есть план и средства связи. У каждого бунта есть свое имя и фамилия. При этом Казахстана рядом, а Кыргызстане тоже существуют "спящие ячейки". Они ждут сигнала и будут действовать быстро. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил эксперт Мурат Бейшенов.

По его словам, нас волнует весна, да и в свете последних событий мы немного забыли про неспокойный Афганистан.

"Талибы ждали помощи, помощь им никто не оказывает. При этом у них много оружия на руках и с ним они могут пойти добывать хлеб. Самый уязвимый перед ними Таджикистан. Поэтому, им сейчас нужно заниматься вопросами границ, а не перестрелками с нами", - подчеркнул Бейшенов.

Он также добавил, что многовекторность закончилась в ходе январских событий в РК, когда от действий религиозных радикалов страну защитило только ОДКБ.

Также, по мнению политолога, нынешней весной на первый план выходит и продовольственная безопасность.

"Главными вопросами становятся: есть ли у нас план по выходу из кризиса, запасы, резервы и как это будет реализовываться в ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Но самое приоритетное - определиться с друзьями, а не выжидать. Это выгодно как для безопасности, так и для дальнейшего выживания страны.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".


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URL: https://www.vb.kg/416034
Теги:
Казахстан, конфликт, Кыргызстан, ОДКБ
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