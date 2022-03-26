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Александр Жирков получил благодарность президента КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов 25 марта, встретился с первым заместителем председателя государственного собрания Республики Саха (Якутия) Российской Федерации, вице-президентом международной ассоциации "Эпосы народов мира" Александром Жирковым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Саха.

Первый заместитель председателя госсобрания Республики Саха в своей приветственной речи отметил историческую и культурную общность кыргызского и якутского народов, входящих в единую алтайскую ветвь.

Им была также отмечена важная роль видного советского государственного и партийного деятеля Максима Аммосова, который стоял у истоков становления и развития государственности Кыргызстана и Якутии, выступая в защиту национальной интеллигенции обеих республик.

"С Кыргызстаном связаны самый высокий взлет и самая большая трагедия Максима Аммосова", - сказал Александр Жирков.

Александр Жирков отметил, что в текущем году планируется отпраздновать важные исторические события: 100-летие Республики Саха и 125-летие со дня рождения Максима Аммосова, в связи с чем от имени руководства Республики Саха пригласил официальную делегацию Кыргызской Республики посетить с визитом Республику Саха (Якутия).

В свою очередь Суйунбек Касмамбетов выразил высокую заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем развитии культурно-гуманитарных и иных связей между Кыргызстаном и Якутией, а также выразил готовность принять участие в планируемых в текущем году мероприятиях как на территории Республики Саха (Якутия), так и в Кыргызстане.

Также были обсуждены и другие вопросы активного двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи Александру Жиркову была объявлена благодарность от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова за значительный вклад в развитие двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отметим, что Александр Жирков перевел на якутский язык краткий вариант эпоса "Манас".


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URL: https://www.vb.kg/416035
Теги:
Манас, Россия, Садыр Жапаров
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