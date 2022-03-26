КР может внести лепту в выстраивание региональной безопасности

Мы еще не раз переосмыслим трагические события, которые происходили в январе в Казахстане. Это был удар не только по самой республике, но и по обеспечению стабильности и безопасности ШОС, которая в самом начале своей деятельности создавала антитеррористические центры и мониторила деятельность радикальных религиозных групп. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Он напомнил, что именно радикальные силы пытались дестабилизировать ситуацию в Казахстане, и что ситуация разрешилась при помощи ОДКБ.

"Это один из векторов, который мог дать направление в деятельности ШОС как раз на примере Казахстана. К тому же, у ШОС есть возможность более тесно сотрудничать с ОДКБ, которая приняла необходимые меры по локализации и поддержке силовых структур Казахстана. С учетом экономических ценностей, которые сейчас испытывают страны ШОС и страны центральноазиатского региона, не исключено, что деструктивные элементы попытаются этим воспользоваться. И в этом ключе наша республика может внести свою лепту в выстраивании взаимоотношений в сфере обеспечения региональной безопасности. Это важно для тех процессов, которые происходят сегодня на постсоветском пространстве", - подчеркнул Игорь Шестаков.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".