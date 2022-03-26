Эгемберди Дорбоева провожали всем селом (фото)

Вчера в селе Кара-ой Иссык-Кульской области состоялись похороны уроженца этого села, гражданина России, рядового разведывательного батальона Эгемберды Дорбоева, который героически погиб на Украине при выполнении боевого задания, за что и был посмертно награжден орденом Мужества.

Во дворе родного дома, как и полагается была установлена юрта с телом погибшего, на котором был закреплен портрет военнослужащего российской армии Эгемберди Дорбоева. Напомним, что накануне в аэропорту Кант состоялась церемония встречи и передачи цинкового гроба, согласно воинским ритуалам. Машина в сопровождении ВАИ доставила гроб в село Кара-Ой. Родители пожелали похоронить сына, следуя мусульманским традициям.

Утром у траурной юрты был выставлен почетный караул из состава российских военнослужащих авиабазы ОДКБ "Кант" и Панфиловской дивизии. Для прощания прибыл руководитель военного атташата при посольстве России в Кыргызской Республике, полковник Игорь Анатольевич Довбня, в прошлом сам участник боевых действий. Приехали представители ветеранских организаций Кыргызской Республики.

Несмотря на непогоду, весь вечер и утро к юрте шли односельчане, приезжали жители сел со всей Иссык-кульской области. Люди старались поддержать родителей, семью, потерявших сына.

Перед выносом тела глава айыл окмоту сказал о том, что погиб наш соотечественник, земляк, и очень важно в наши сложные времена быть вместе, оставаться людьми.

Военный атташе при посольстве России в Кыргызской Республике, полковник Игорь Анатольевич Довбня рассказал, что "Эгемберди Дорбоев погиб героически: он находился в боевом охранении со своими товарищами, на них было совершено нападение, они не струсили, и ценою жизни он и его товарищи смогли передать сообщение о нападении нацистов, тем самым они спасли жизни других воинов своего подразделения. Атака была отражена. Эген и еще один воин в этот день погибли, еще шесть человек ранены. За мужество, проявленное в этом бою, рядовой Эгемберды Дорбоев награжден (посмертно) Орденом Мужества.".

Военный атташе передал отцу для хранения в семью орден, флаг России и голубой берет, который носил их сын.

Молдо в своем обращении поблагодарил родителей за воспитание такого правильного, честного сына, который сделал свой выбор воина и прошел его до конца с честью.

Потом вся процессия, возглавляемая флагами Кыргызстана и России, почетным караулом отправилась на кладбище. Мальчики - односельчане с гордостью несли на руках орден и портрет Эгемберды, и было видно, как они стараются шагать в такт взрослым военным.

Все село высыпало провожать Эгемберды, люди разных национальностей стояли по обочинам дороги, и видно было как старушки плакали и что-то шептали глядя вслед процессии. Провожали как родного, а он и есть для нас всех родной, наш земляк.

На кладбище, когда тело было предано земле, прозвучала молитва. Шел снег, но слова молдо были настолько проникновенны, что взрослым мужчинам не приходилось скрывать слез.

А потом прогремел троекратный салют над могилой солдата, воина, нашего земляка и гражданина России Эгемберды Дорбоева.

Послесловием приведу разговор с одноклассниками Эгемберды Дорбоева, которые учились с ним в школе в Томске:

"Мы знакомы с 1-го класса. Так получилось, что наши родители, наши семьи- все мы земляки, односельчане, были вынуждены поехать на заработки. Там мы и познакомились в первом классе и проучились вместе плоть до 9 класса. Эген с первого класса был мужественным, сильным, занимался боксом, и помогал друзьям без слов, без показухи. Один из нас в Томске родился, а я в первый класс в Томск приехал, не зная ни слова на русском языке, даже значение слова "мыло" спрашивал. Эген, представляете в первом классе - взялся мне помогать - подтянул меня по русскому языку!

Армией он грезил, хотел отслужить и потом образование получить или остаться в армии. А то, что он в разведку попал служить - неудивительно, это было его место. Целеустремленным он был. Те кто выжил из тех ребят должны прожить хорошую жизнь. И очень неприятно, что кто-то пытается обвинить его в чем-то. Эген был человеком с железным характером, трезвомыслящим. Например, мы с детства в своем районе в Томске общались с ребятами одногодками, а когда стали подрастать, они вдруг стали пить, курить, так вот именно Эген в один прекрасный день просто сказал нам: все теперь мы не можем такими становиться и прожигать время. Сказал и сделал. Он умел видеть главное, на ерунду не разменивался", - рассказали Бекбол Адылбеков и Айдар Талипов.