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Ситуация, подобная казахской, не произошла в КР из-за политусталости

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан со времен Акаева приучили давать "рыбку", но не хотели давать удочку. В итоге мы утратили весь трудовой рынок, а наши люди живут по всему миру. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщила экс-депутат ЖК Евгения Строкова.

Она отметила, что КР постоянно просит от партнеров улучшения жизни наших мигрантов. Хотя миграционные проблемы должны решаться внутри страны.

"Сейчас многие говорят, что из-за ситуации в России мигранты хлынут на родину, радуясь этому. Но куда мы трудоустроим такое количество людей, которые сейчас проживают в России?", - задалась вопросом Евгения Строкова.

Также, по ее мнению, ситуация подобная казахской в январе этого года не произошла, так как наши люди устали от революций и накала политических событий.

"Казахстан спокойным не был никогда. Эта была лишь видимость. Гражданское общество в РК, склонное к Западу, было и есть. И они выводят вперед возмущенных людей, которым 25-ым кадром закинули, что они идут воевать. Затем ситуацию перехватывают бандформирования или "спящие ячейки". И эта опасность присутствует не только в РК, но и других государствах, в частности, в Кыргызстане", - добавила Строкова.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".


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URL: https://www.vb.kg/416041
Теги:
беспорядки, Казахстан, Кыргызстан
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