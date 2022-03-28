Аида Касымалиева: В КР женщины наиболее подвержены рискам изменения климата

В Нью-Йорке проходит 66-я сессия Комиссии по положению женщин (КПЖ) в гибридном формате на тему: "Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек в контексте изменения климата, стратегий и программ снижения экологического риска и риска бедствий".

Делегация Кыргызстана приняла участие в открытии и параллельных мероприятиях сессии на уровне постоянного представителя КР при ООН в Нью-Йорке Аиды Касымалиевой.

Выступая на общих дебатах, Касымалиева отметила, что Кыргызская Республика привержена выполнению международных обязательств по борьбе с изменением климата в рамках принятых и ратифицированных международных конвенций и соглашений.

Она также подчеркнула, что Кыргызстан принимает во внимание важность достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте изменения климата, а также для эффективного продвижения фактического равенства внедрил гендерные подходы в ключевые стратегические документы и планы действий.

Аида Касымалиева сделала акцент на роль женщин в горных районах страны. Проинформировала о том, что в сельской горной местности, где проживают 65% женского населения республики, женщины наиболее подвержены рискам и негативным последствиям изменения климата и стихийных бедствий. Согласно исследованиям, около 70% пострадавших от стихийных бедствий являются женщинами и детьми.

В мероприятии принимают участие представители 180 государств-членов ООН, международных организаций и гражданского общества.