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СИН потеряла одного из лучших своих сотрудников

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- Назгуль Абдыразакова
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24 марта 2022 года, после тяжелой болезни, скончался полковник внутренней службы Дуйшеналиев Кыял Кубатович. Об этом сообщает Служба исполнения наказаний Минюста КР

Дуйшеналиев начинал службу в органах МВД и УИС с 1992 года, пройдя путь от контролера следственного изолятора до заместителя начальника учреждения №21 по воспитательной работе.

За его плечами учеба в Бишкекском кооперативном техникуме и Международной педагогической академии, где он получил специальность правоведа и психолога.

Полковник Кыял Дуйшеналиев пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, внес огромный вклад в воспитание и подготовку личного состава, был большим специалистом своего дела.

Память о нашем коллеге навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Выражаем глубокие соболезнования его семье и близким в связи с тяжелой утратой.


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URL: https://www.vb.kg/416053
Теги:
ГСИН, некролог
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