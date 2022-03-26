СИН потеряла одного из лучших своих сотрудников

24 марта 2022 года, после тяжелой болезни, скончался полковник внутренней службы Дуйшеналиев Кыял Кубатович. Об этом сообщает Служба исполнения наказаний Минюста КР

Дуйшеналиев начинал службу в органах МВД и УИС с 1992 года, пройдя путь от контролера следственного изолятора до заместителя начальника учреждения №21 по воспитательной работе.

За его плечами учеба в Бишкекском кооперативном техникуме и Международной педагогической академии, где он получил специальность правоведа и психолога.

Полковник Кыял Дуйшеналиев пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, внес огромный вклад в воспитание и подготовку личного состава, был большим специалистом своего дела.

Память о нашем коллеге навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Выражаем глубокие соболезнования его семье и близким в связи с тяжелой утратой.