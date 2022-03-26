Почему в Кыргызстане подорожала бумага А4?

Службой антимонопольного регулирования при Минэкономики, в связи с обращениями потребителей относительно роста цен на офисную бумагу формата А4, была изучена ситуация на данном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, выявлено что поступление офисной бумаги формата А4 на территорию Кыргызстана осуществлялось в основном из России.

С конца февраля 2022 года многие западные компании на фоне санкций против России объявили об уходе или приостановке деятельности в стране. В их числе оказались Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.

Также одной из причин роста цен стал дефицит отбеливателя. Он закупается преимущественно в Европе. Зарубежные компании не отказались от поставок, но нарушение логистических цепочек привело к риску недостатка продукции, а последовавший за этим ажиотажный спрос стимулировал подъем цен.

Цены начали расти после того, как финская Kemira объявила о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия, при помощи которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Однако производители сообщили, что возникшие в этой отрасли сложности пока не вызвали остановки производства и повышения отпускных цен.

Текущая ситуация с резким повышением цен может быть связана с дисбалансом спроса и предложения. Компании по производству бумаг рассчитывают, что рынок стабилизируется в ходе его до насыщения в результате выхода новой продукции.

Сейчас в России есть три крупных производителя бумаги, которые по заявлению Минпромторга РФ перестроило свою работу с учетом санкций и логистических проблем с доставкой зарубежных химикатов. "Найдено новое решение для производства", - сообщили в министерстве.

На данный момент производителей офисной бумаги на территории Кыргызской Республики нет, около 12 компаний занимаются изготовлением бумажной продукции из макулатуры и леса.

Как показало изучение ситуации действительно еще в начале года стоимость офисной бумаги формата А4 в розничной сети составляла 250-300 сом.

На сегодняшний день, розничная реализация составила от 500 сом и выше.

Данный рынок является конкурентным, цена формируется без вмешательства государственных органов и зависит от конъюнктуры рынка (спрос и предложение).

В дальнейшем, при стабилизации ситуации в странах и разрешения вопроса поставок отбеливателя произойдет стабилизация ситуации и цен на офисную бумагу.

Антимонопольный орган призывает всех граждан, которые в социальных сетях и информационном пространстве обращаются по вопросам роста цен на конкурентных рынках, таких как реализация швейных ниток, мыло-моющей продукции (мыло, порошок и т.д.), офисной бумаги, жалюзи, гвозди и т.д. понимать, что цены на конкурентных рынках не регулируемые и складываются исходя рыночных принципов и неверно истолкованная информация способствует ажиотажу.