Сегодня исполнилось бы 95 лет выдающемуся ученому Мирсаиду Миррахимову

Сегодня, 27 марта, исполнилось бы 95 лет со дня рождения выдающегося ученого в мировой кардиологии, академика НАН Кыргызстана и Академии медицинских наук СССР, основателя Национального центра кардиологии и терапии и его бессменного директора Мирсаида Мирхамидовича Миррахимова.

Коллеги и друзья называли этого замечательного человека еще и "совестью эпохи", "дозорным сердца". К сожалению, сегодня его нет с нами. Но осталась светлая память. И, конечно же, в этот день они вспоминают вместе с VB.KG о потрясающем ученом и человеке - Мирсаиде Мирхамидовиче Миррахимове.

Не бестолково

"Сколько себя помню, для нас, его учеников, этот день всегда был особенным. С утра было настроение торжественности и приподнятости, словно это был наш день рождения. Мы всегда с нетерпением ждали шефа, чтобы поздравить. Он не спеша, как обычно, спокойной походкой, элегантный, как всегда, заходил в свой кабинет. А мы встречали его с букетом цветов в коридоре. Знали, что машина выехала, шеф едет. Мирсаид Мирхамидович тепло благодарил. Но всегда говорил, что самый большой подарок для него - это профессиональная работа нашего коллектива, те технологии, которые мы разрабатываем, развиваем и внедряем. А потом уже начинался наш обычный рабочий день, - сказала VB.KG экс-директор Национального центра кардиологии и терапии, ученица академика, профессор Айнагуль Джумагулова.

Мирсаид Мирхамидович создал мощную школу кардиологов в стране, единственным критерием отбора в нее был только уровень знаний. Шеф всегда говорил нам: учитесь отбирать молодежь с искоркой в глазах. Если человек просто исполнитель, то он им и останется. А если есть искорка в глазах, то это творческий человек. По этому принципу и была создана школа академика Миррахимова, основной костяк которой руководит сейчас отделениями нашего центра. Это профессионалы, которые имеют уже свои школы по конкретным направлениям. Доказательная медицина - этот принцип лежит в основе школы учителя. Его он вбил в нас, когда мы пришли к нему совсем еще молодыми.

Он всегда говорил, что вторая его семья - это мы, его ученики, и все сотрудники центра, который был для него вторым домом. И мы тоже считали его отцом за его отеческое отношение ко всем нам. Поэтому для всего коллектива центра этот день - день рождения нашего отца.

В кабинет учителя мы входили как в святилище, здесь получали и профессиональные уроки, и жизненные советы, можно сказать, на все случаи жизни. Это был человек потрясающе здравого смысла. Причем он никогда не навязывал своего мнения, он просто его обосновывал. Никогда не говорил: сделай именно так, поскольку это единственно правильное решение. Мирсаид Мирхамидович давал человеку право выбора. Но при этом высказывал свой взгляд и отношение к той или иной ситуации. Никогда не давил своим авторитетом. Напротив, ему всегда нравилось, когда с ним спорили, отстаивали свою точку зрения. Мы, будучи еще молодыми, выдвигали свою теорию и пытались доказать ее состоятельность. И самое потрясающее было то, что учитель никогда не перебивал. Наоборот, с интересом слушал, в нашем сумбуре находил здравое зерно и говорил: а вот это действительно интересно. Наверное, на такое способен человек творческий, мыслящий, сильный по натуре. Ведь такой человек всегда заинтересован в том, чтобы получать от людей, с которыми он имеет дело, что–то новое и говорить об этом не скрывая.

Мирсаид Мирхамидович был из тех людей, которые не боятся изменить свою точку зрения, прислушиваясь к мнению других. Относился критически к себе, не окружал себя льстецами. А самая главная его похвала, которая нас окрыляла, заключалась в одном слове: "Не бестолково". Но в этой похвале содержался и подтекст: если не будешь дальше учиться, будешь бестолковым. На столе Мирсаида Мирхамидовича всегда были последние руководства в области медицины, в частности кардиологии и терапии. И мы, естественно, старались не отставать от учителя, не хотелось быть в его глазах бестолковыми".

Как рассказала VB.KG профессор Айнагуль Джумагулова, в 1967 году по инициативе Мирсаида Мирхамидовича была создана научно–исследовательская лаборатория, которая называлась "Физиология и патология человека в условиях высокогорья". Горами Миррахимов заболел еще в студенческие годы. В то время под руководством своего учителя - профессора Вольского - он выезжал в научно–исследовательские экспедиции. И первые результаты исследований по особенностям проявления заболеваний у горцев, проживающих на высоте две с половиной - три тысячи метров, а в последующем и по адаптации человека к условиям высокогорья сильно заинтересовали студента Миррахимова, запали в душу, как он позже признался. В созданной им лаборатории был накоплен опыт по биологии и физиологии человека в условиях высокогорья. Его исследования в области экологической физиологии и медицины заинтересовали ученых всего мира. Группы ученых из многих стран работали вместе по международной биологической программе. Одним из крупных ее разделов являлся как раз раздел по изучению биологии человека, постоянно проживающего в различных экстремальных климато–географических условиях. Руководителем программы по проблемам пребывания человека в условиях высокогорья от СССР был Мирсаид Мирхамидович.

Позже в Кембриджском университете был издан специальный том "Биология жителей высокогорья" под общей редакцией профессора Пенсильванского университета Беккера. Главу для этого престижного издания по биологическим и физиологическим особенностям коренных жителей Тянь–Шаня и Памира написал Миррахимов. Это принесло ему всемирную известность как ученому в области горной медицины.

А в 1999 году сотрудники Центра кардиологии и терапии начали проводить совместные экспедиции с учеными из Индии. Во время них изучались этнические особенности адаптивной способности организма к условиям высокогорья. Экспедиции послужили толчком к дальнейшему сотрудничеству, в результате которого и стало создание Кыргызско–Индийского биомедицинского научного центра горной медицины. Одна из конечных целей проводимых и сейчас исследований - разработка механизмов, улучшающих адаптивную способность организма к экстремальным условиям. Инициатором создания такого центра был академик Мирсаид Миррахимов.

Стал первопроходцем

"Как высококлассного профессионала, более близко мне довелось узнать академика Миррахимова во время совместного лечения Бакаева, бывшего министра КГБ, получившего в аварии тяжелую черепно–мозговую травму, на фоне которой у пациента систематически наблюдались нарушения функции почти всех внутренних органов. Иногда консилиум врачей проходил с участием крупнейших нейрохирургов из России, Японии и других стран.

Во время консилиумов и клинических разборок академик Миррахимов всегда отличался высоким профессионализмом, широтой врачебного мышления и огромным запасом знаний. Каждое изменение организма он аргументировал, умел находить причину этих изменений и, самое главное, искал пути и способы устранения возникших нарушений, - сказал VB.KG нейрохирург, академик НАН КР Миталип Мамытов.

Может быть, больной в коматозном состоянии, ни разу не сделавший ни одного самостоятельного вздоха, жил более года именно благодаря правильной и адекватной реакции врачей и прежде всего академика Миррахимова. Он обладал высоким даром аналитического обобщения изложенных врачом фактов о больном. Важно и то, что в любом частном клиническом и лабораторном проявлении Миррахимов умел улавливать закономерность. Во время клинических разборов Мирсаид Мирхамидович не раз поражал нас своей диагностической тонкостью и точностью.

А своим вкладом в мировую кардиологию он буквально совершил революцию: стал первопроходцем во многих ее разделах, особенно в высокогорной медицине. Его идеи в области науки, особенно в кардиологии, опережали время, они рождались раньше, чем появлялись технические возможности их реализации. Миррахимов умел предвидеть события. Поэтому он достиг величайших успехов в мировой науке и профессиональной карьере".