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По факту вымогательства взятки задержан ВРИО начальника ПССИ Бишкека

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ задержал ВРИО начальника подразделения службы судебных исполнителей Октябрьского района города Бишкек К.К.Ж., который вымогал у гражданина КР А.у.А. денежные средства в размере 60 тыс. сом за прекращение исполнительного производства и снятие ранее наложенных ограничений на выезд за пределы Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее судебный исполнитель К.К.Ж. по вышеуказанному вопросу получил часть денежных средств, однако, не решив вопрос о снятии ограничения, продолжал вымогать у заявителя А.у.А.

В рамках уголовного дела по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР гражданин К.К.Ж. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/416067
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка, Бишкек
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