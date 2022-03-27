По факту вымогательства взятки задержан ВРИО начальника ПССИ Бишкека

ГКНБ задержал ВРИО начальника подразделения службы судебных исполнителей Октябрьского района города Бишкек К.К.Ж., который вымогал у гражданина КР А.у.А. денежные средства в размере 60 тыс. сом за прекращение исполнительного производства и снятие ранее наложенных ограничений на выезд за пределы Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее судебный исполнитель К.К.Ж. по вышеуказанному вопросу получил часть денежных средств, однако, не решив вопрос о снятии ограничения, продолжал вымогать у заявителя А.у.А.

В рамках уголовного дела по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР гражданин К.К.Ж. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.