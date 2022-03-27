Задержан подозреваемый в убийстве в состоянии алкогольного опьянения

В Жайылском районе задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 25 марта 2022 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины в одном из улиц села Федоровка. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

По приезду сотрудников милиции было установлено, личность трупа, которым оказался О.В., 1984 года рождения с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 122 (Убийство) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ОВД Жайылского района М.А., 1994 года рождения.

По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве пьяной ссоры между мужчинами, в результате чего последний нанес ножевое ранение.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.