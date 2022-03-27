В этом году месяц Рамадан начнется 2 апреля

Начало священного для всех мусульман месяца Рамадан в этом году придется на 2 апреля. К такому совместному решению пришли Духовные управления мусульман (ДУМ) трех стран: Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан.

По сообщению пресс-службы ДУМ Казахстана, в Нур-Султане прошло заседание президиума Духовного управления, на котором и была определена дата начала священного месяца. Также в ходе заседания верховный муфтий призвал к благотворительности всех верующих.

В этом году Рамадан начнется 2 апреля, а закончится 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.

Напомним: Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-хайит (Ид аль-Фитр).

Источник: uz.sputniknews.ru