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Перевозившего лошадь в автобусе оштрафовали в Алматы

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- Назгуль Абдыразакова
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Перевозившего лошадь в автобусе оштрафовали в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

"При проведении розыскных мероприятий отделением природоохранной полиции нашего подразделения установлен гражданин Ж., который перевозил свою лошадь в автобусе 12-го маршрута. Свою ошибку он признал сразу же. Владелец животного привлечен к административной ответственности по пункту 5 части 1 статьи 407-2 (нарушение установленных законодательством Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к перевозке животных) КоАП РК", - сообщил в субботу начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Вместе с тем, с владельцем лошади проведена праворазъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь.

Источник: kaztag.kz


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URL: https://www.vb.kg/416071
Теги:
Казахстан, животные, общественный транспорт
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