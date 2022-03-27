Как правоохранители в КР в уходят от уголовной ответственности

В правозащитной организации "Справедливость", входящей в Коалицию против пыток, vb.kg сообщили, что бывший милиционер, участвовавший в уголовном деле о групповом избиении администратора автозаправки в городе Кербен, пытается уйти от ответственности за совершенное преступление.

2 августа 2019 года четверо человек без причины напали 28-летнего администратора автозаправочной станции. Избиение попало на камеры видеонаблюдения. Несмотря на то, что существовала видеозапись, зафиксировавшая преступление против личности, уголовное расследование длилось почти девять месяцев.

В числе нападавших был действующий милиционер - оперативный сотрудник Аксыйского РОВД Нурболот Курбанов. Когда было возбуждено уголовное дело, его задним числом отправили в отпуск. При этом, по данным правозащитной организации, он не был отстранен от работы даже на время суда.

Аксыйский районный суд по этому делу осудил всех четверых участников нападения к пяти годам колонии колонии за хулиганство (статья 266 УК КР и тут же амнистировал "в честь 75-летия Победы и 10-летия Апрельской революции". Позже, в марте 2021 года Джалал-Абадский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции по сроку наказания, но отказал в амнистии. Верховный суд посчитал верным решение суда первой инстанции.

"Таким образом, по не реабилитирующим обстоятельствам преступников просто выпустили в связи с тем, что была принята амнистия", - отмечают в "Справедливости".

А недавно стало известно, что Курбанов подал заявление на новое рассмотрение этого дела в Верховном суде - по вновь открывшимся обстоятельствам, и что заседание суда назначено на 29 марта.

"О каких обстоятельствах идет речь мы не имеем никакого представления. Однако, можно предположить, что в результате нового витка судебных разбирательств бывший сотрудник правоохранительных органов надеется полностью уйти от ответственности", - говорят правозащитники.

В правозащитной организации отмечают, что если ВС оправдает Курбанова, то он будет реабилитирован и сможет вернуться к работе в правоохранительных органах.