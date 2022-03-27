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Самолет Air Astana вернулся в аэропорт вылета из-за потери герметичности

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- Назгуль Абдыразакова
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Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana в воскресенье, 27 марта, вернулся в аэропорт Нур-Султана из-за потери герметичности. Об этом заявила пресс-служба Комитета гражданской авиации.

"Произошел возврат в аэропорт вылета города Нур-Султан воздушного судна А321 авиакомпании Air Astana, следовавшего по маршруту Нур-Султан - Алматы, по технической причине - из-за потери герметичности", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Нур-Султана в 8:32 по местному времени (5:32 мск). На борту находилось 158 человек.

"По данному факту будет проведено расследование управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - добавили в Комитете.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/416074
Теги:
Казахстан, самолеты
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