Самолет Air Astana вернулся в аэропорт вылета из-за потери герметичности

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana в воскресенье, 27 марта, вернулся в аэропорт Нур-Султана из-за потери герметичности. Об этом заявила пресс-служба Комитета гражданской авиации.

"Произошел возврат в аэропорт вылета города Нур-Султан воздушного судна А321 авиакомпании Air Astana, следовавшего по маршруту Нур-Султан - Алматы, по технической причине - из-за потери герметичности", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Нур-Султана в 8:32 по местному времени (5:32 мск). На борту находилось 158 человек.

"По данному факту будет проведено расследование управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - добавили в Комитете.

Источник: Известия