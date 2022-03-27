В Подмосковье задержали осквернившего памятник ветеранам

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном городе Пущино. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, передает РИА Новости.

Вчера, 26 марта неизвестный человек красной краской облил памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы в Пущино. Отмечалось, что информация в правоохранительные органы поступила от местной жительницы.

По данному факту была организована проверка. Следователи осмотрели место происшествия и взяли образцы краски. В тот же день глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Дело возбудили по статье 214 УК РФ – "Вандализм". За акт вандализма злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Задержанным оказался местный житель 1976 года рождения, обнаруженный сотрудниками полиции МУ МВД России "Серпуховское".

Источник: Московский комсомолец