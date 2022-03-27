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Талибы ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин

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- Назгуль Абдыразакова
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Движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), что правит в Афганистане, решило, что в Кабуле мужчины и женщины должны раздельно посещать парки развлечений.

Об этом говорится в заявлении министерства по делам запрещения, пишет РИА Новости.

Женщинам разрешено посещать парки по воскресеньям, понедельникам и вторникам. Обязательным условием является наличие хиджаба.

"Мужчинам в эти дни туда ходить запрещено", - указано в заявлении. Они могут прийти в парк в остальные дни недели. Со среды по субботу лицам мужского пола также разрешено ходить без знаков воинских отличий и оружия.

При нарушении новых правил к ответственности будут привлекать владельцев и администрацию парков.

В туристических местах Кабула, которые посещаются семьями, женщины также обязаны носить хиджаб, а кроме этого им указано воздерживаться от общения с незнакомцами".

Источник: Московский комсомолец


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URL: https://www.vb.kg/416078
Теги:
Афганистан, Талибан, женщины
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