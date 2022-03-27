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Бакыт Торобаев назначен заместителем председателя кабинета министров

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель председателя кабинета министров Азиз Алиев ушел с занимаемой должности и вместо него был назначен лидер фракции "Ата-Журт-Кыргызстан" Бакыт Торобаев. Об этом сообщили достоверные источники изданию Азаттык. Эту информацию подтвердили некоторые депутаты Жогорку Кенеша.

Официальный указ президента о кадровых изменениях в правительстве пока не издан. Бакыт Торобаев также не стал комментировать эту информацию.

По имеющимся данным, Азиз Алиев возглавит правление вновь созданного Кыргызско-узбекского фонда развития, - пишет издание.


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URL: https://www.vb.kg/416081
Теги:
Бакыт Торобаев, назначение, Кабинет министров
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