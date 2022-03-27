Бакыт Торобаев назначен заместителем председателя кабинета министров

Заместитель председателя кабинета министров Азиз Алиев ушел с занимаемой должности и вместо него был назначен лидер фракции "Ата-Журт-Кыргызстан" Бакыт Торобаев. Об этом сообщили достоверные источники изданию Азаттык. Эту информацию подтвердили некоторые депутаты Жогорку Кенеша.

Официальный указ президента о кадровых изменениях в правительстве пока не издан. Бакыт Торобаев также не стал комментировать эту информацию.

По имеющимся данным, Азиз Алиев возглавит правление вновь созданного Кыргызско-узбекского фонда развития, - пишет издание.