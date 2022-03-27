Погода
$ 89.00 - 91.00
€ 98.87 - 100.87

"Не ведитесь на провокации!". Мигранты КР в РФ обратились к землякам

319  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ряд кыргызских молодежных активистов и трудовых мигрантов, находящихся в РФ на заработках, записали видеообращение к землякам.

Все участники видео в данный момент находятся в России, с которой каждого связывает нечто большее, чем просто рабочие отношения: дружба, карьерные перспективы, чувство уверенности в завтрашнем дне, финансовое благополучие родственников на родине и пр.

Авторы видеозаписей призывают подумать о будущем не только наших земляков в РФ, но и всей страны. По их словам, Россия и Кыргызстан прошли уже почти двухсотлетний рубеж дружбы и взаимной поддержки. Попросили земляков не вестись на провокации заинтересованных в разладе двух стран отдельных лиц и не ухудшать их будущее и будущее своей страны.

Напомним, в настоящее время, по официальным данным, в РФ находится на заработках поставлено более 1 миллиона граждан КР. Из них порядка 880 000 зарегистрированы с целью работы


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416085
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  