"Не ведитесь на провокации!". Мигранты КР в РФ обратились к землякам

Ряд кыргызских молодежных активистов и трудовых мигрантов, находящихся в РФ на заработках, записали видеообращение к землякам.

Все участники видео в данный момент находятся в России, с которой каждого связывает нечто большее, чем просто рабочие отношения: дружба, карьерные перспективы, чувство уверенности в завтрашнем дне, финансовое благополучие родственников на родине и пр.

Авторы видеозаписей призывают подумать о будущем не только наших земляков в РФ, но и всей страны. По их словам, Россия и Кыргызстан прошли уже почти двухсотлетний рубеж дружбы и взаимной поддержки. Попросили земляков не вестись на провокации заинтересованных в разладе двух стран отдельных лиц и не ухудшать их будущее и будущее своей страны.

Напомним, в настоящее время, по официальным данным, в РФ находится на заработках поставлено более 1 миллиона граждан КР. Из них порядка 880 000 зарегистрированы с целью работы