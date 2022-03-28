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В Кыргызстане создается платформа для обсуждения международного права

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- Светлана Лаптева
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На базе Дипломатической академии МИД КР состоялось мероприятие, посвященное обсуждению проекта "Инициатива создания платформы международного права". Проект инициирован Министерством иностранных дел КР и реализуется совместно с Дипломатической академией МИД КР.

Проект направлен на обсуждение возможности создания диалоговой площадки между государственными органами КР, вузами и экспертным сообществом для дискуссий по актуальным вопросам международного права, касающимся Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие представители администрации президента, аппаратов Жогорку Кенеша, Конституционного суда, Министерства юстиции и омбудсмена, а также ведущих вузов КР и независимые эксперты по международному праву. Участники встречи поделились рядом насущных вопросов как практического, так и научного характера, касающихся сферы их работы в области международного права.

Все участники совещания поддержали инициативу по созданию платформы и проекта Правил деятельности платформы. Участники встречи выразили готовность активно участвовать в деятельности дискуссионной площадки по международному праву, обмениваться профессиональным опытом, публикациями и достигли взаимопонимания о необходимости дальнейшего взаимодействия в рамках платформы.


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URL: https://www.vb.kg/416092
Теги:
МИД, Кыргызстан
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