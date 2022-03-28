Десять бойцов в КР прошли испытание на право получения зеленого берета

Накануне Дня образования воинской части 52806 - элитного подразделения специального назначения Министерства обороны Кыргызской Республики, военнослужащие части прошли испытания на право получения зеленого берета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этот день свыше 10 бойцов прошли проверку на физическую, психологическую выносливость и прочность. Этому испытанию предшествовала образцовая служба в спецподразделении не менее одного года, тщательный медицинский и психологический отбор, сдача теоретического экзамена, включавшего в себя предметы обучения по программе подразделения спецназа.

В практическую часть теста вошли усложненный марш-бросок на 10 километров с выполнением нормативов по связи, тактической, огневой и инженерной подготовке, радиационно-химической и биологической защите, преодоление горной полосы, полосы препятствий и ряд дополнительных испытаний.

Кульминационными в то же время одним из тяжелых моментов экзамена был спарринг с бывалыми спецназовцами с целью проверки бойцовских качеств, навыков рукопашного боя и воли к победе претендентов.

Военнослужащие, выдержавшие испытания, получат свои заветные зеленые береты и нарукавные знаки "Скорпион" в День войсковой части 52806, который состоится 30 марта т.г.