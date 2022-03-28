Погода
$ 89.00 - 91.00
€ 98.87 - 100.87

Десять бойцов в КР прошли испытание на право получения зеленого берета

143  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне Дня образования воинской части 52806 - элитного подразделения специального назначения Министерства обороны Кыргызской Республики, военнослужащие части прошли испытания на право получения зеленого берета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этот день свыше 10 бойцов прошли проверку на физическую, психологическую выносливость и прочность. Этому испытанию предшествовала образцовая служба в спецподразделении не менее одного года, тщательный медицинский и психологический отбор, сдача теоретического экзамена, включавшего в себя предметы обучения по программе подразделения спецназа.

В практическую часть теста вошли усложненный марш-бросок на 10 километров с выполнением нормативов по связи, тактической, огневой и инженерной подготовке, радиационно-химической и биологической защите, преодоление горной полосы, полосы препятствий и ряд дополнительных испытаний.

Кульминационными в то же время одним из тяжелых моментов экзамена был спарринг с бывалыми спецназовцами с целью проверки бойцовских качеств, навыков рукопашного боя и воли к победе претендентов.

Военнослужащие, выдержавшие испытания, получат свои заветные зеленые береты и нарукавные знаки "Скорпион" в День войсковой части 52806, который состоится 30 марта т.г.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416095
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  