Глава МВД: Наша главная задача – улучшить сервисное обслуживание населения

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание об оперативных мерах, принимаемых по предупреждению преступности, охране общественного порядка, пресечению краж и явлений, оказывающих негативное влияние на жизнь населения.

Подробно обсуждена деятельность начальников служб и управлений МВД, городских и областных руководителей в данном направлении. Глава МВД Улан Ниязбеков в ходе онлайн-совещания отметил, что необходимо неукоснительно выполнять поставленные задачи.

По итогам аппаратного совещания даны указания по четырем направлениям.

Первое направление:провести мониторинг криминогенной ситуаций, факторов, оказывающих негативное влияние на стабильность общественно-политической ситуации, и принять предупредительные меры.

В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией необходимо активизировать работу по недопущению провокационных действий лиц, вводящих общественность в заблуждение, распространяющих недостоверную информацию в социальных сетях. Принять строгие меры к гражданам, распространяющим недостоверную информацию.

Второе направление: усилить оперативно-розыскные мероприятия по пресечению краж. Принять организационные меры по проведению специализированной пропаганды по профилактике правонарушений.

До конца текущего года усилить раскрытие ранее зарегистрированных преступлений, создать качественные условия труда для сотрудников, предотвратить случаи причинения вреда гражданам с помощью современных технологий и видеокамер. По данным направлениям главному управлению уголовного розыска совместно с главным штабом в кратчайшие сроки

разработать и внедрить "Специальную программу МВД".

Основная цель программы – предотвращение преступлений и эффективная защита населения от преступных посягательств.

Третье направление: реализация указа президента Садыра Жапарова "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызстане", а также осуществлять работу по предотвращению и снижению дорожно-транспортных происшествий, пресечению контрабанды продуктов питания, предотвращению преступлений, правонарушений на улицах и в общественных местах. Продолжить круглосуточную работу на мобильных постах милиции и постах ГУОБДД по патрулированию приграничных территорий.

Четвертое поручение: руководители районных и городских отделов органов внутренних дел и их заместители обязаны контролировать раскрытие и пресечение всех преступлений и правонарушений, зарегистрированных в их районе.

Руководство обязано осуществлять встречи с населением, выезжать в районы и села и проводить работу по предупреждению преступности и предотвращению различных происшествий.

Ежедневно принимать граждан, выслушивать их проблемы и разъяснять гражданам, что они должны действовать в рамках закона и правовых норм.

Оказание помощи населению и разрешение жалоб общественности в рамках своих полномочий является первоочередной задачей. Люди должны быть уверены, что органы правопорядка не станут отмахиваться от их заявлений и приложат все усилия для помощи.

Кроме этого, необходимо провести организационные мероприятия по успешному завершению первого квартала и обеспечить общественную безопасность при проведении агитации на выборах депутатов местных кенешей в установленном порядке.

В том числе обеспечить участковых инспекторов форменной одеждой и современным цифровым оборудованием, установить видеокамеры в общественных местах, предупреждать угрозы безопасности дорожного движения, оперативно решать любые проблемы.

"Предупреждаю, что к руководителям, не принявшим соответствующие меры по обеспечению безопасности населения, будут применены строгие дисциплинарные меры. В любой момент органы внутренних дел должны быть готовы обеспечить правопорядок. Наша задача - обеспечить безопасность народа, бороться с преступностью и создать условия для мирного существования общества, применяя новые цифровые методы. Каждый милиционер должен достойно выполнять свой долг.

Хочу сказать, наша работа направлена на создание условий для безопасной жизни кыргызстанцев, в мирной стране", - сказал Улан Ниязбеков, подводя итоги онлайн-совещания.

В работе заседания приняли участие заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД, главных управлений, управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей, а также начальники ГУВД Бишкека, Чуйской области и Оша.